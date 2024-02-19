Bilecik Valisi Şefik Aygöl, tedavi gören minik kız çocuğunu ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kendisini görmek isteyen minik kız çocuğunu kırmayarak tedavi gördüğü hastanede sürpriz yaptı.

Vali Aygöl, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ve "Vali amca beni de ziyaret eder mi?" diyen Kader Selvi'yi ziyaret ederek sürpriz yaptı. Vali Aygöl, Kader Selvi'nin ziyaret talebini duyar duymaz geldiğini belirtti. Minik Kader'e kitap ve oyuncak bebek hediye eden Vali Aygöl, bir süre kendisiyle sohbet etti. Minik Kader'i yaptığı konuşmayla motive eden Vali Aygöl, "Ben Kader'i gerçekten iyi gördüm. Yakında tedavisi tamamlanacak inşallah. Beni görmek istediğini duyunca hiç beklemedim hemen geldim. Birlikte oyuncak bebeğe isim koyduk. Ailesi ile de görüşerek kendilerine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim şifa versin inşallah" ifadelerini kullandı. - BİLECİK