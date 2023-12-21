Üye Girişi
Haberler

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, taksi esnafı ile bir araya geldi

Güncelleme:
Abone Ol

Vali Aygöl, taksicilerle çay içerek sohbet etti ve problemlerini dinledi. Soğuk kış günlerinde çözüm çalışmaları yapılacağını belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, taksi esnafı ile bir araya geldi.

Vali Aygöl, taksi esnafı ile bir araya gelerek, çay içti, sohbet etti. Taksi esnafının problemlerini, taleplerini dinledi. Soğuk kış günlerinde taksicilere çözüm olabilecek her türlü çalışmanın yapılacağını belirtti. Taksi esnafıyla samimi sohbetten kareler paylaşan Vali Aygöl, "Taksi durağı. Esnaf muhabbeti. Sıçak çay" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Valiliği Yerel Haberler Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title