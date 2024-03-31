Bilecik Valisi Şefik Aygöl Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda asker aileleriyle görüştü

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim gören askerlerin aileleri ile telefonda görüştü.

Vali Şefik Aygöl, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı'nı ziyaret ederek iftar yemeğine misafir oldu.

Vali Aygöl, iftar yemeğinin ardından Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim gören askerlerin aileleri ile konuştu. Vali Aygöl, ailelere burada eğitim gören askerlerin her birine sahip çıktıklarını ve yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

Ardından askerlerle sohbet ederek burada eğitimlerin nasıl ilerlediği konusunda bilgi aldı. - BİLECİK