Üye Girişi
Haberler

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi

Güncelleme:
Abone Ol

Vali Şefik Aygöl, Bilecik Polis Evinde siyasi parti il başkanları ile bir araya gelerek 2024 yerel seçimleri ele aldı. Vali Aygöl, '2024 yerel seçimlerin huzurlu bir ortamda geçmesi için sorumluluk sahibi herkesin üzerine düşen vazifeyi yerine getireceğine inancım tam. Her zaman huzur ve beraberlikten yanayız. O parti, bu parti yok. Bizler burada ayrışmayacağız, barışacağız' ifadelerini kullandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik Polis Evinde siyasi parti il başkanları ile bir araya gelerek 2024 yerel seçimleri ele aldı. Vali Aygöl, "2024 yerel seçimlerin huzurlu bir ortamda geçmesi için sorumluluk sahibi herkesin üzerine düşen vazifeyi yerine getireceğine inancım tam. Her zaman huzur ve beraberlikten yanayız. O parti, bu parti yok. Bizler burada ayrışmayacağız, barışacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hizb-i İslami Partisi Bilecik Valiliği Bilecik Valilik Yerel Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title