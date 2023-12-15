Haberler ›› yerel ›› Bilecik Valisi Şefik Aygöl, siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi

15 Aralık 2023 16:44 Güncelleme: 16:46 Abone Ol

Vali Şefik Aygöl, Bilecik Polis Evinde siyasi parti il başkanları ile bir araya gelerek 2024 yerel seçimleri ele aldı. Vali Aygöl, '2024 yerel seçimlerin huzurlu bir ortamda geçmesi için sorumluluk sahibi herkesin üzerine düşen vazifeyi yerine getireceğine inancım tam. Her zaman huzur ve beraberlikten yanayız. O parti, bu parti yok. Bizler burada ayrışmayacağız, barışacağız' ifadelerini kullandı.