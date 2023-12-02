Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Polis Okulu öğrencileriyle söyleşi yaptı
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde polis adaylarıyla birlikte akşam yemeği yedi ve ardından Polis Okulu öğrencileriyle mesleki tecrübelerini paylaştığı bir söyleşiye katıldı. Vali Aygöl, aday polislerin sorularını cevapladı.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde polis adaylarıyla birlikte akşam yemeği yedi.
Yemeğin ardından Polis Okulu öğrencileriyle mesleki tecrübelerini paylaştığı bir söyleşiye katılan Vali Aygöl, aday polislerin sorularını cevapladı. Vali Aygöl, ziyaretini sosyal medya hesabından, "Bu gecemizi önümüzdeki hafta mezun olacak olan kahraman polislerimize ayırdık" cümleleriyle paylaştı. - BİLECİK