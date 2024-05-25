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Bilecik Valisi Şefik Aygöl özel gereksinimli bireylerle fide dikimi etkinliğine katıldı

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Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulunda özel öğrencilerle bir araya gelerek fide dikimi etkinliğine katıldı. Özel çocukların topluma kazandırılması ve sosyal etkileşimlerine katkı sağlayacak her türlü etkinliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Aygöl, devletin her daim özel yavruların yanında olacağını belirtti. Okul bahçesindeki serada öğrenciler ve öğretmenlerle fide dikimi yapan Vali Aygöl, ardından okul bahçesinde çocuklarla vakit geçirdi. Renkli görüntülere sahne alan fide dikiminde özel gereksinimli bireylerin doğaya olan ilgisi ve sevgisi herkesin takdirini kazandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl özel gereksinimli bireylerle fide dikimi etkinliğine katıldı.

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulunda özel öğrencilerle bir araya gelerek fide dikimi etkinliğine katıldı. Özel çocukların topluma kazandırılması ve sosyal etkileşimlerine katkı sağlayacak her türlü etkinliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Aygöl, devletin her daim özel yavruların yanında olacağını belirtti.

Okul bahçesindeki serada öğrenciler ve öğretmenlerle fide dikimi yapan Vali Aygöl, ardından okul bahçesinde çocuklarla vakit geçirdi. Renkli görüntülere sahne alan fide dikiminde özel gereksinimli bireylerin doğaya olan ilgisi ve sevgisi herkesin takdirini kazandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şefik Aygöl Bilecik Yerel Yaşam Güncel Haberler

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