Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Özel Bireylerle Buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, +1 Mutluluk Kafe'de özel bireyler ile bir araya geldi.

Vali Aygöl özel bireylerin konuğu oldu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü "Valim, valim" diyerek karşılayan özel bireyler, Vali Aygöl'ü çalıştıkları kafede görmekten ne kadar mutluluk duyduklarını belirterek sevinçleri gösterdiler.

"Tatlı yiyelim tatlı konuşalım" diyerek kendisine tatlı ısmarlayan özel bireylerle sohbet eden Vali Aygöl, hayat boyu kalp ve yüzlerinde taşıdıkları '+1' fazladan mutluluğa ortak oldu. Böylesine yoğun bir sevgi ile karşılaşan Vali Aygöl, "Her zaman sizlerin yanında olacağım. Beni öylesine saf ve içten duygularla seven bu genç arkadaşlarımızla daha geçireceğimiz çok vakit var. Hep var olun. Dünya sizinle birlikte daha güzel, daha yaşanılabilir bir yer" ifadelerini kullandı. - BİLECİK