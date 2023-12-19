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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Belediyesi Modern Sera Tesisini İnceledi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Belediyesi Modern Sera Tesisini incelemek için ziyarette bulundu. Vali Aygöl, ilçede yapılan tarım ve üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı ve devam eden projelere destek sözü verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Belediyesi Modern Sera Tesisini inceledi.

Vali Şefik Aygöl'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin eşlik etti. Vali Aygöl ilk olarak Osmaneli Belediyesi Hal Kompleksinde inşa edilen Yöresel Ürünler Üretim Tesisi binasını ve soğuk hava deposu alanında incelemelerde bulundu.

Ardından, ilçede faaliyet gösteren Kültür Mantarı Tesisi ile Osmaneli Belediyesi Modern Sera Tesisine giden Vali Aygöl, önemli projeler hakkında bilgi aldı. 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri ile gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Münür Şahin, ziyaretin ilçenin kalkınması ve projelerin daha da güçlenmesi adına büyük bir önem taşıdığını belirtti. İlçenin potansiyeli, tarım ve üretim alanındaki çalışmalar konuşuldu, gelecek projeler için istişarelerde bulunuldu. Vali Aygöl, Osmaneli'nin kalkınması için devam eden projelere destek sözü verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Valiliği Münür Şahin Osmaneli Tarım Belediye Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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