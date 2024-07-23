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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Orman Yangınlarına Dikkat Çekti

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik'te sürekli olarak tekrarlanan orman yangınlarına dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu. Vali Aygöl, orman yangınlarının artmasıyla birlikte vatandaşları bilinçli olmaya davet etti ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Bilecik (İHA) – Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik'te sürekli olarak tekrarlanan orman yangınlarına dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Vali Şefik Aygöl, Osmaneli'ne bağlı Kızılöz Köyü Armutlu yangın gözetleme kulesinde incelemelerde bulunduktan sonra Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Aygöl, Armutlu yangın gözetleme kulesinde ekiplere anons geçerek kolaylıklar diledi. Bilecik'te sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle beraber artan orman yangınlarını ele alan Vali Aygöl, "Bilecik ilimizin yüzde 57'si ormanla kaplı. Bilecik'te yaşanan ve acı kayba yol açan orman yangınları için vatandaşlar olarak herkesi bilinçli olmaya davet ediyorum. Herhangi büyük bir kayıp yaşanmadan önce bunun önüne geçmeliyiz. Bu sıcaklarda gerekli ve anında müdahale ile söndürdüğümüz yangınlara sebebiyet olacak şeylerden uzak durmalıyız" dedi.

Sözlerine devam eden Vali Aygöl, yeşil vatan için cansiperane mücadele eden ormancıları tebrik ederek "Orman kahramanlarımız bu yıl içerisinde bir tanesi biraz önce olmak üzere onlarca yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek, muhtemel büyük bir yangının önüne geçtiler. Ormanlarımızı tüm gücümüzle korumaya devam ediyoruz. En ufak bir şüphe de 7/24 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmanızı rica ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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