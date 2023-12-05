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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerle bir araya geldi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bil-En Programı çerçevesinde Bozüyük Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Vali Aygöl, öğrencilerin hedeflerini dinleyerek onlara destek olduğunu belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bil-En Programı çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Vali Aygöl, Bozüyük Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerle uzun uzun sohbet eden Vali Aygöl, hepsinin hedeflerini dinledi. Öğrencilere sıra arkadaşı olan Vali Aygöl, kitap okuma saatinde kitap okuyarak eşlik etti. Geleceğin parlak yıldızları olduğunu belirten Vali Aygöl, "Yavrularımızın hedefleri duyup, gördükçe eğitime ve geleceğimize dair umutlarımız ve çalışma azmimiz artıyor. Ciddi hedefleri olan öğrencilerimiz geleceğimizin teminatı. Bu şehirde ve bu ülkede eğitime yön veren tüm gençlerin önünü açmaya yollarına ışık tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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