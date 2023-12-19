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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerin sofrasına misafir oldu

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle buluşarak onların sofrasına misafir oldu. Vali Aygöl, öğrencilerin taleplerini dinleyerek destek sözü verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerin sofrasına misafir oldu.

Vali Aygöl, Bilecik Kız Öğrenci Yurdunda, öğrencilerle buluştu. Vali Aygöl'e eşi Nazlı Aygöl, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir eşlik etti. Öğrencilerle birlikte yemek sırasına giren Vali Aygöl, ardından masaya oturarak misafirleri oldu. Ardından konferans salonunda Vali Aygöl ve öğrenciler hasbihal etti. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Aygöl, "Değerli öğrencilerimizin bir derdi sıkıntısı varsa çözeceğiz. Bir istekleri varsa yerine getireceğiz. Bugün burada bizleri çok güzel ağırladılar. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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