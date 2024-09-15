Bilecik Valisi Şefik Aygöl Meteoroloji Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Bilecik valisi Şefik Aygöl Bilecik Meteoroloji Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Vali Şefik Aygöl Bilecik Meteoroloji Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aygöl, kentin güncel hava durumu hakkında vatandaşları bilgilendiren Meteoroloji Müdürlüğü çalışanlarına yapmış olduğu değerlendirmelerden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK