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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Köy Ziyaretleriyle Vatandaşların Taleplerini Dinliyor

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Köy Ziyaretleriyle Vatandaşların Taleplerini Dinliyor
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaptığı köy ziyaretleri kapsamında vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek geliştirme adımları atacaklarını açıkladı. Devletin şefkat eliyle vatandaşların daima yanında olduğunu vurguladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köylülerin ihtiyaç ve talepleri tek tek dinledi

Yaptığı köy ziyaretleriyle vatandaşın sorunlarını ve taleplerini kendilerinden dinleyen Vali Aygöl, son olarak Bözüyük'ün Kapanalan ve Pazaryeri'in Karaköy köyünü ziyaret etti. İlk olarak köylerdeki okulları ziyaret eden Vali Aygöl, gelen talepler doğrultusunda köylerin gelişimi için atılacak adımları değerlendirdi. Ziyarette vatandaşların ihtiyaç ve talepleri tek tek dinlenerek çözüme yönelik çalışmalar başlatıldı.

"Devletimizin şefkat eli daima vatandaşlarımızın üzerinde olacaktır"

Vali Aygöl yaptığı konuşmada: "Devletimiz Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın hep yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bunun en güzel örneklerinden biri de Ahıska Türkü vatandaşlarımızın geçmiş dönemlerde Kapanalan köyüne yerleştirilmesidir. Devletimizin şefkat eli daima vatandaşlarımızın üzerinde olacaktır. Bu vesileyle köy ziyaretlerimize ara vermeden devam edeceğimizi, vatandaşlarımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına daima çözüm bulacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

Vali Şefik Aygöl'e köy ziyaretleri kapsamında Pazaryeri Kaymakamı ve Bozüyük Kaymakam Vekili Ahmed Tayyib Kahraman, eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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