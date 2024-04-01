Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kaymakamlar ile iftarda buluşarak Bilecik ve ilçeleri değerlendirdi.

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, kaymakam ve eşleri ile birlikte iftar yemeği programında bir araya geldi. Bilecik ve ilçelerin değerlendirmesi yapılarak, yürütülen projeler, tamamlanan ve açılacak olan projeler hakkında görüşmeler sağlandı. Bilecik'in değerli toprakları için halkın yararına ve bu topraklara yakışacak projeleri icra ettiğini belirten Aygöl, "Bugün burada hem Bilecik hem de ilçelerimizin değerlendirmesini yapmış bulunmaktayız. Yeni projelerimiz ile birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK