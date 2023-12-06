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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanlığı'nın yemin törenine katıldı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanlığı'nın düzenlediği yemin törenine katıldı. Törende askeri personeller yemin ederek göreve başladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanlığı'nın yemin törenine katıldı.

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında gerçekleşen törene, Vali Aygöl, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, il protokolü ve asker aileleri katılım gösterdi.

Tören askeri personelin yemin ederek göreve başlaması amacı ile düzenlendi. Yemin eden askeri personeller ve Jandarma Komutanlığı tarafından geçit töreni düzenlendi. Yemin eden askeri personelleri tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen Vali Aygöl, "Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığında vatani görevlerini tamamlayan evlatlarımızın ve ailelerinin bu gururlu günlerinde sevinçlerine ortak olduk. Her birine, bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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