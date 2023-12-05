Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanlığında temaslarda bulundu
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanlığı'nda güvenlik önlemleri hakkında görüşmelerde bulundu ve ziyaret defterini imzaladı.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanlığında bir takım temaslarda bulundu.
Vali Aygöl'ü Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve Şube Komutanları karşıladı. Vali Aygöl, İl Jandarma Komutanlığında Bilecik'in güvenlik önlemlerinin de ele alındığı görüşmelerde bulundu. Ardından İl Jandarma Komutanlığını gezen Vali Aygöl, ziyaret defterini imzaladı. - BİLECİK