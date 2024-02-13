Bilecik Valisi Şefik Aygöl, halkla buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, havaların mevsim normallerin üzerinde seyretmesinden dolayı parkları dolduran Bileciklilere sürpriz yaptı.

Vali Aygöl, dün öğle saatlerinde Bilecik çarşısını dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Aygöl, valilik makamından yürüyerek geçtiği Tevfik Bey Caddesindeki esnafa hayırlı işler diledikten sonra Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla çay içti. Şehir hakkında Bileciklilerin düşüncelerini dikkatli bir şekilde dinleyen Vali Aygöl, keyifli bir sohbetin ardından buradan ayrıldı.

Atatürk Parkı'nın ardından yine yürüyerek valilik istikametine doğru ilerleyen Aygöl, yolu üzerindeki kahvehanelerde vatandaşlara selam vererek bir süre kendileriyle sohbet etti. Çarşı gezisini tamamlayarak valiliğe geçen Aygöl, sosyal medya hesabından "Bilecik'te havayı iyi görünce vatandaşımızın davetlerine icabet ettik" mesajıyla ziyaretlerini paylaştı. - BİLECİK