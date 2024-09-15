Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı'ndaki Yol Çalışmalarını İnceledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı'nda yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Şefik Aygöl, Gölpazarı ilçesine bağlı Hacıdurmuşlar-Köprücek köy yolu üzerinde devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında işçiler ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Aygöl, bir vatandaş ile iş makinesinin başına geçti.

Vali Aygöl, incelemelerin ardından Hacıdurmuşlar köyüne geçerek vatandaşlarla bir araya geldi. Köy halkıyla sohbet eden Aygöl, vatandaşların taleplerini dinleyip bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. - BİLECİK