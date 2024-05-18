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Bilecik Valisi Şefik Aygöl Gençlik Yürüyüşüne Katıldı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere katılarak gençlerin yanında olduklarını gösterdi. Vali Aygöl, gençlerle birlikte yürüyüşe katıldı ve çeşitli etkinliklere katıldı. Konuşmasında gençlere destek olmanın önemini vurguladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, gençlerle birlikte 'Gençlik Yürüyüşüne' katıldı.

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere katılarak gençlerin yanında olduklarını bir kez daha gösterdiler. Pelitözü Gölpark'ta gerçekleşen 'Gençlik Yürüyüşünde' Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl gençlerle birlikte yürüdü. Yürüyüşün ardından çeşitli etkinlere katılan Vali Aygöl, gençlerle birlikte halat çekme yarışına katıldı. Ardından Vali Aygöl yaptıüı konuşmada, "Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizle burada yürüyüşümüzü yaptık. İp atladık, çuval yarışı, yumurta yarışı gibi çeşitli etkinliklere şahit olduk. Burada yapılan her şey geleceğimizin teminatı olan gençler içindir. Gençlerin yanında tam destek olmaya devam edersek çok daha güzel yerlere geleceğimize gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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