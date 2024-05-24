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Bilecik Valisi Şefik Aygöl Çevre Sağlığı İçin Toplantı Gerçekleştirdi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli'nde çevre sağlığını tehdit eden yerlerle ilgili toplantı düzenledi. İzinsiz faaliyet gösteren yerlere müdahale edileceği belirtildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl çevre sağlığını göz ardı etmeyerek sıkı denetimde bulunmak adına toplantı gerçekleştirdi.

Vali Şefik Aygöl, Osmaneli'nde Sakarya Nehri üzerinde ve etrafında çevre sağlığını tehdit eden, izinsiz faaliyet gösteren yerlerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bilecik'in huzurunu bozacak, çevre sağlığını tehlikeye atacak faktörlere izin vermeyeceğinin bir kez daha altını çizen Vali Aygöl, "Gerekli tedbirlerimizi almak adına arkadaşlarımız ile buluştuk. Değerlendirmelerimizi tamamladığımız gibi bu unsurları ortadan kaldıracağız. Herhangi bir belge olmadan izinsiz faaliyet gösteren yerlere gerekli müdahaleler sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şefik Aygöl Osmaneli Bilecik Çevre Valilik Yerel Sağlık Güncel Haberler

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