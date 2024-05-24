Bilecik Valisi Şefik Aygöl Çevre Sağlığı İçin Toplantı Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl çevre sağlığını göz ardı etmeyerek sıkı denetimde bulunmak adına toplantı gerçekleştirdi.

Vali Şefik Aygöl, Osmaneli'nde Sakarya Nehri üzerinde ve etrafında çevre sağlığını tehdit eden, izinsiz faaliyet gösteren yerlerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bilecik'in huzurunu bozacak, çevre sağlığını tehlikeye atacak faktörlere izin vermeyeceğinin bir kez daha altını çizen Vali Aygöl, "Gerekli tedbirlerimizi almak adına arkadaşlarımız ile buluştuk. Değerlendirmelerimizi tamamladığımız gibi bu unsurları ortadan kaldıracağız. Herhangi bir belge olmadan izinsiz faaliyet gösteren yerlere gerekli müdahaleler sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK