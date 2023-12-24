Üye Girişi
Haberler

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BİL-EN projesi kapsamında minikleri makamında ağırladı

Güncelleme:
Abone Ol

Vali Aygöl, BİL-EN projesi kapsamında Edebali Ortaokulu'na giderek oradaki öğrencilerle bir araya gelmişti. Minik öğrenciler iadeiziyarette bulunarak, Vali Aygöl ile bir araya geldiler. Vali Aygöl, miniklerin düşünceli ziyaretlerinden memnun kaldığını belirterek, 'Edebali öğrencileri iadeiziyarette bulundular. Adam olacak çocuklar' ifadelerini kullandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BİL-EN projesi kapsamında minikleri makamında ağırladı.

Vali Aygöl, BİL-EN projesi kapsamında Edebali Ortaokulu'na giderek oradaki öğrencilerle bir araya gelmişti. Minik öğrenciler iadeiziyarette bulunarak, Vali Aygöl ile bir araya geldiler. Vali Aygöl, miniklerin düşünceli ziyaretlerinden memnun kaldığını belirterek, "Edebali öğrencileri iadeiziyarette bulundular. Adam olacak çocuklar" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Valiliği Valilik Etkinlik Eğitim Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title