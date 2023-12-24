Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BİL-EN projesi kapsamında minikleri makamında ağırladı.

Vali Aygöl, BİL-EN projesi kapsamında Edebali Ortaokulu'na giderek oradaki öğrencilerle bir araya gelmişti. Minik öğrenciler iadeiziyarette bulunarak, Vali Aygöl ile bir araya geldiler. Vali Aygöl, miniklerin düşünceli ziyaretlerinden memnun kaldığını belirterek, "Edebali öğrencileri iadeiziyarette bulundular. Adam olacak çocuklar" ifadelerini kullandı. - BİLECİK