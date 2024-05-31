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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, beklenen açılışların tarihlerini açıkladı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesinde yapımları devam eden inşaat alanlarında incelemelerde bulunarak açılış tarihlerini verdi. Stadyum, Gençlik Merkezi ve İl Özel İdaresi Şantiye alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Aygöl, açılışların yakın zamanda gerçekleşeceğini belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, beklenen açılışların tarihlerini açıkladı.

Vali Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesinde yapımları devam eden inşaat alanlarında incelemelerde bulunarak açılış tarihlerini verdi. Stadyumda incelemelerde bulunan Vali Aygöl, stat hakkında bilgi vererek, "24 Aralık'ta yeni gösterilere sahne alacak ve yeni seyircilerini ağırlayacak stadımızda; tribün güçlendirme, atletizm pisti, çim saha yenileme, saha aydınlatma, skorboard yenilenmesi, tribün ve çevre duvarlarının yenilenme çalışmaları ile hazırlıklarını sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

Ardından Gençlik Merkezi inşaatında yer alan Vali Aygöl, gerçekleştirdiği incelemeler sonrası, "15 Temmuz'da açılması planlanan ve 9 adet derslikten oluşacak Gençlik Merkezimizi hizmete açılması için gün sayıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Son olarak İl Özel İdaresi Şantiye alanında incelemelerde bulunan Vali Aygöl, "15 Haziran'da tamamlanması beklenen İl Özel İdaresi Şantiyesi Bakımevi atölye ve ortak tesislerden oluşmaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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