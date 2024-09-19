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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bangledeş Başkonsolosu ile Görüştü

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bangledeş Başkonsolosu ile Görüştü
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bangledeş Başkonsolosu Mohammed Nore Alam ile bir araya gelerek Bilecik'te gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bangledeş Başkonsolosu Mohammed Nore Alam ile bir araya geldi.

Vali Şefik Aygöl, Bangledeş Başkonsolosu Mohammed Nore Alam ile Valilik binasında bir araya geldi. Bangledeş Başkonsolosu Alam'ı makamında ağırlayan Vali Aygöl, Bilecik'te yapılan çalışmalardan bahsederek kuruluş topraklarının değerini anlattı.

Ardından Bangledeş Başkonsolosu Alam, Şeref Defteri'ni imzalayarak Vali Aygöl'e misafirperverliği için teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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