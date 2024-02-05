Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ANDA Arama Kurtarma Derneğini Hatay Kırıkhan'a uğurladı.

Vali Şefik Aygöl, Hatay'da Kırıkhan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılacak olan toplamda 125 öğrenci kapasiteli, 5 uygulama anasınıfını donatacak kırtasiye malzemesi ve ekipmanları temin eden ANDA Arama Kurtarma Derneğine teşekkür ederek hayırlı yolculuklar diledi. - BİLECİK