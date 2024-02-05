Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ANDA Arama Kurtarma Derneğini Hatay Kırıkhan'a uğurladı
Vali Şefik Aygöl, Hatay'da Kırıkhan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılacak olan toplamda 125 öğrenci kapasiteli, 5 uygulama anasınıfını donatacak kırtasiye malzemesi ve ekipmanları temin eden ANDA Arama Kurtarma Derneğine teşekkür ederek hayırlı yolculuklar diledi.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ANDA Arama Kurtarma Derneğini Hatay Kırıkhan'a uğurladı.
Vali Şefik Aygöl, Hatay'da Kırıkhan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılacak olan toplamda 125 öğrenci kapasiteli, 5 uygulama anasınıfını donatacak kırtasiye malzemesi ve ekipmanları temin eden ANDA Arama Kurtarma Derneğine teşekkür ederek hayırlı yolculuklar diledi. - BİLECİK