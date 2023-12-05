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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı ziyaret etti

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Vali Aygöl, AK Parti ziyaretinde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Vali Aygöl, AK Parti ziyaretinde Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve parti üyeleri karşıladı. İl binasını gezen Vali Aygöl, Milletvekili Halil Eldemir ile sohbet ederek, Bilecik'te birlik ve beraberliğin devam etmesi gerektiğini belirtti. Aygöl, "Siyaset yarış için değildir. Birlik ve beraberliğin öneminin hepimiz farkındayız. Hep böyle devam edelim ve amacımız Bilecik için hizmet etmek olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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