Bilecik Valisi, Nüfus ve Vatandaşlık İşlemlerini İnceledi

Bilecik Valisi, Nüfus ve Vatandaşlık İşlemlerini İnceledi
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, kentteki nüfus ve sürücü belgesi işlemleri hakkında bilgi aldı. 2025 yılı için önemli uyarılarda bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, kentte yürütülen nüfus ve sürücü belgesi işlemlerini inceledi.

Bilecik'te 2025 yılı itibarıyla nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Vali Faik Oktay Sözer, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında İl Nüfus Müdürü Osman Çırak'tan bilgi aldı.

Verilere göre, yıl içerisinde 16 bin 157 kimlik kartı, 13 bin 205 sürücü belgesi ve 5 bin 535 pasaport başvurusu alındı. Vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan 'Siz bize gelemiyorsanız, biz size geliriz' hizmeti kapsamında ise yıl boyunca yaklaşık 400 başvuru gerçekleştirildi. İl nüfus müdürlüğü, eski tip sürücü belgesine sahip vatandaşları da uyarıyor. 2016 yılı öncesinde düzenlenen sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Ekim 2025'te sona erecek. Vatandaşlar, işlemlerini Alo 199 ve e-Devlet üzerinden randevu alarak tamamlayabilecek.

Vali Sözer, "Hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ayağına götürmeye devam ediyoruz. Bu sayede herkesin zaman kaybetmeden işlemlerini tamamlamasını sağlıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
