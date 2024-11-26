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Bilecik Valisi'nden Kadınlara Destek Ziyareti

Bilecik Valisi'nden Kadınlara Destek Ziyareti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kapalı pazarda kadın satıcılarla bir araya gelerek, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların toplumdaki rolünün önemine dikkat çekti. Etkinlikte kadınlara çiçekler takdim edilirken, 'Kadına El Kalkamaz' pankartı açıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kapalı pazarda kadın satıcılarla bir araya gelerek, kendilerine çiçek takdim etti. Aygöl, "Bilecik'te şiddet zayıf, kadınlar güçlü" dedi.

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarı ziyaret ederek kadın esnaflar bir araya geldiler. Vali Aygöl, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa kurulan stantta uğradı. Stantta bilgilendirici broşürler dağıtılırken, 'Kadın Destek Uygulaması' (KADES) uygulamasının kullanımı vatandaşlara anlatıldı. "Kadına El Kalkamaz" yazılı pankart açılırken, Vali Aygöl, vatandaşlarla sohbet ederek, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde bireysel ve toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Vali Aygöl, ziyaret sırasında, pazarcı esnafı ve pazara alışverişe gelen kadınlara çiçekler takdim eden heyet, kadınların toplumdaki önemli rollerine dikkat çekerek, onların desteklenmesi gerektiğini belirtti. Aygöl, "Bilecik'te şiddet zayıf, kadınlar güçlü. Kadına yönelik şiddet, sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir yara. Şiddetle mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Kadınlarımız, toplumumuzun temel direğidir ve her alanda güçlenmeleri için desteklenmelidir" dedi.

Etkinlik, kadınlara verilen çiçeklerin ardından farkındalık mesajlarının verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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