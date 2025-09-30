Bilecik Valisi'nden Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, brifing aldı.

Ziyaret kapsamında, Bilecik'te yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri, emniyet teşkilatının çalışmaları ve uygulamaları hakkında bilgiler alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Sözer, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet teşkilatına başarılar dileyerek, çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu. - BİLECİK