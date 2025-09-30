Bilecik Valisi'nden Emniyet Müdürü'ne Ziyaret
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak güvenlik hizmetleri hakkında brifing aldı ve emniyet teşkilatının çalışmalarını değerlendirdi.
Ziyaret kapsamında, Bilecik'te yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri, emniyet teşkilatının çalışmaları ve uygulamaları hakkında bilgiler alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Sözer, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet teşkilatına başarılar dileyerek, çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel