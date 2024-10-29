Bilecik Valisi Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Başkanlığında, kentte hizmet veren muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Vali Aygöl, ilgili kurumların da katılığı muhtarlar toplantısında, muhtarların talepleri ve önerileri dinlenerek çözüm yolları ile ilgili çalışmaların başlatılacağı bildirildi. Vali Aygöl, muhtarların devlet ile millet arasındaki köprü görevinde olduğunu söyleyerek, "Yereldeki sorunların çözümü için muhtarlarımızın katkıları büyük. Onların dile getirdiği sorunlar, çözüm için öncelikli olarak ele alınacak" dedi.

Toplantı, mahalle ve köylerdeki temel sorunların çözümüne yönelik adımların atılmasıyla sonuçlanarak sonlandırıldı. - BİLECİK