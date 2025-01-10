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Bilecik Valisi, Hastanede Gazi Askeri Ziyaret Etti

Bilecik Valisi, Hastanede Gazi Askeri Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şanlıurfa'da yaralanan Sözleşmeli Er Hamza Kurt'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek acil şifa dileklerinde bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, hastanede tedavi gören askeri ziyaret etti.

Vali Aygöl, 2022 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında Suriye tarafından atılan havan topunun isabet etmesi sonucu yaralanarak gazi olan Sözleşmeli Er Hamza Kurt'u tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bilecik Valisi, tedavi gören gaziye acil şifa dileklerini iletti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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