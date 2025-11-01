Haberler

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Vatandaşlarla Buluştu

Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezindeki bir çay evinde vatandaşları dinleyerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Vali, birebir iletişimin önemine vurgu yaptı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezindeki bir çay evinde vatandaşlarla oturarak samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbet sırasında hemşerilerinin talep, öneri ve görüşlerini dinleyen Vali Sözer, vatandaşlarla birebir iletişim kurmanın önemine vurgu yaptı.

Vali Sözer'e ziyareti sırasında Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
