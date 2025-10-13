Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jimnastik Kursundaki Çocuklarla Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen jimnastik kursunda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleşen ziyarette sporcuların çalışmalarını izleyen Vali Sözer, antrenörlerden kurs hakkında bilgi aldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Sözer, sporun çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımızın spora yönelmesi, hem sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine hem de geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerine katkı sağlıyor" dedi.

Ziyaret, Vali Sözer'in minik sporcularla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - BİLECİK