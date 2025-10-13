Haberler

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jimnastik Kursundaki Çocuklarla Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jimnastik Kursundaki Çocuklarla Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği jimnastik kursunda eğitim gören çocuklarla buluştu. Sporun çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çeken Sözer, gençlerin spora yönelmesinin faydalarını vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen jimnastik kursunda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleşen ziyarette sporcuların çalışmalarını izleyen Vali Sözer, antrenörlerden kurs hakkında bilgi aldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Sözer, sporun çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımızın spora yönelmesi, hem sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine hem de geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerine katkı sağlıyor" dedi.

Ziyaret, Vali Sözer'in minik sporcularla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
9 gün enkaz altında kalan Emine Barutçu'nun film gibi hikayesi: Beni ölü sandılar

Enkazda kaç gün kaldığını duyunca inanamadı: Beni ölü sandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eyüpspor, Orhan Ak ile anlaşma sağladı

Süper Lig ekibinin başına geçti
9 gün enkaz altında kalan Emine Barutçu'nun film gibi hikayesi: Beni ölü sandılar

Enkazda kaç gün kaldığını duyunca inanamadı: Beni ölü sandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.