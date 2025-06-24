Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'den Kamu Hizmetleri Değerlendirmesi
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen Valilik Şube Müdürleri Toplantısı'nda, kamu hizmetlerinin etkinliği ve koordinasyonun artırılması konuları ele alındı. Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi için izlenecek yol haritası belirlendi.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında 'Valilik Şube Müdürleri Toplantısı' düzenlendi.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, kentte görev yapan kurum ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen kamu hizmetleri değerlendirildi. Vali Sözer, kurum müdürlerinden devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alarak, kamu hizmetlerinin etkinliği ve koordinasyonun artırılması yönünde talimatlarda bulundu.
Toplantının sonunda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi amacıyla izlenecek yol haritası ele alındı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel