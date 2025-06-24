Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'den Kamu Hizmetleri Değerlendirmesi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'den Kamu Hizmetleri Değerlendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen Valilik Şube Müdürleri Toplantısı'nda, kamu hizmetlerinin etkinliği ve koordinasyonun artırılması konuları ele alındı. Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi için izlenecek yol haritası belirlendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında 'Valilik Şube Müdürleri Toplantısı' düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, kentte görev yapan kurum ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen kamu hizmetleri değerlendirildi. Vali Sözer, kurum müdürlerinden devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alarak, kamu hizmetlerinin etkinliği ve koordinasyonun artırılması yönünde talimatlarda bulundu.

Toplantının sonunda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi amacıyla izlenecek yol haritası ele alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satıyor

Konkordato ilan eden Türkiye'nin dev şirketi fabrikasını satıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
Çocukların kavgasında anneler saç saça baş başa girdi

Çocukların kavgasında anneler saç saça baş başa birbirine girdi
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.