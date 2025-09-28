Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Bozüyük'te temaslarda bulundu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ile birlikte çarşıda hemşerileriyle sohbet eden Vali Sözer, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Vali Sözer, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde OSB binasında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Program kapsamında, 2018 yılında Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in ailesi de hanelerinde ziyaret edilerek, şehidin anısı yad edildi. - BİLECİK