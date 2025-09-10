Haberler

Bilecik Valisi Esnaflarla Buluştu

Bilecik Valisi Esnaflarla Buluştu
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafların sorunlarını dinledi ve ihtiyaçlarını not aldı. Esnafın il ekonomisindeki rolüne vurgu yaptı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, esnaflarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında sanayi sitesinde faaliyet gösteren iş yerlerini tek tek gezen Vali Sözer, esnaflarla sohbet ederek sorun, talep ve beklentilerini dinledi. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, esnafların ihtiyaçları ve çözüm önerileri not alındı.

Bilecik'in ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlayan sanayi esnafının önemine dikkat çeken Vali Sözer, "Emekleriyle ilimizin üretimine, istihdamına ve gelişimine katkı sağlayan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
