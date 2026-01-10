Haberler

Vali Sözer, kentteki gazetecilerle bir araya geldi

Vali Sözer, kentteki gazetecilerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sözer, basının demokratik toplumlarda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Bilecik'te bir restoranda düzenlenen programda Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basının önemine değindi. Sözer, gazetecilerin çoğu zaman zor şartlar altında, büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayarak, "Basın demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğin toplumun sağlıklı bilgiye ulaşmasında hayati bir rol üstleniyor. Gazeteciler kamu ile devlet arasında güçlü bir köprü vazifesi görüyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz