Bilecik Valisi Aygöl, Üreten Kadınlarla Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik merkeze bağlı Küplü Köyü'nde kadınlarla bir araya geldi.

Vali Şefik Aygöl, köy ziyaretleri kapsamında Bilecik merkeze bağlı Küplü Köyü'nde üreten kadınlarla bir araya geldi. Aygöl, köyün yöresel ürünleri gün yüzüne çıkaran kadınlara teşekkür ederek, "Bugün sadece kadınlarımızı dinledik. İhtiyaçları ve beklentilerini dinleyerek her talebe yönelik çözümler üzerinde durduk. Köylerimizin geleceği için atılacak adımları ele aldık ve yapılacak çalışmaları değerlendirdik" dedi. - BİLECİK