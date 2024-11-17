Bilecik Valisi Aygöl, Seramik Fabrikalarını Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri'nde faaliyet gösteren seramik fabrikalarını ziyaret etti.

Vali Aygöl ve beraberindekiler seramik fabrikası tesisini gezerek, aylık ortalama 650 ton üretim kapasitesine sahip olduğu, seramik ürünlerin dayanıklılığını ve estetik kalitesini artırarak sektörde öncü bir rol üstlendiği belirtti. Ayrıca firmanın, Türkiye'nin seramik endüstrisine katkılarıyla öne çıktığı ve Türkiye'de ki birçok seramik firmasına da ürün sağlayarak sanayiye destek verdiği vurgulayan Vali Aygöl, "Seramik sektöründe 400 farklı renk çeşidi ile seramik ürünlerde kullanılan sır boyası üreten tek firma. Bu alandaki uzmanlığı ve geniş ürün yelpazeleri var. Bilecik'in sanayi gücünü yansıtan örnek bir tesis olarak ülkemizin seramik sektörüne büyük katkılar sunuyor. Üretilen sır boyaları sektörün estetik kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ürünlerin dayanıklılığına da katkıda bulunuyor. Bu tür ileri teknolojiye sahip firmaların varlığı, hem şehrimize hem de ülkemize değer katıyor" dedi. - BİLECİK