Bilecik Valisi Aygöl, Öğrencilerle Kitap Okuyarak Eğitim Vizyonunu Paylaştı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu.

Vali Aygöl, günün ilk mesaisine Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu'nda uygulanan her gün 20 dakika kitap okuma etkinliği ile başladı. Ardından öğretmenler odasında yapılan toplantı ile öğretmenler, okul aile birliği temsilcisi ve mahalle muhtarıyla bir araya gelen Vali Aygöl, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bil-En Programı kapsamında gerçekleşen ziyarette, öğrenci gelişimine katkı sağlayacak yenilikçi uygulamalar ve okulun mevcut durumu detaylı bir şekilde ele alındı. Öğretmenlerin görüşlerini dinleyen ve okulun ihtiyaçları hakkında bilgi alan Vali Aygöl, eğitim-öğretim faaliyetlerine verilen desteğin devam edeceğini belirtti.

Vali Aygöl, eğitimin bir toplumun geleceği için en önemli unsur olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımız, ülkemizin yarınlarını inşa edecek" ifadelerini kullandı. - BİLECİK