Bilecik Valisi Aygöl, Minik Öğrencilerle Deneyap Atölyesinde Buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 'Deneyap' atölyesinde minik öğrencilerle bir araya gelerek, çocukların faaliyet ve etkinlerine ortak oldu.

Bilecik İl Halk Kütüphanesi ortamında eğitim hayatını güçlendiren öğrenciler aynı zamanda hayal gücünü gerçeğe dönüştürebilecekler. Öğrenciler, atölyede çeşitli etkinliklere katılarak eğlenceli ve öğretici deneyimler yaşadılar. Vali Aygöl de bu süreçte minik öğrencilere eşlik etti, onlarla birlikte oyunlar oynadı. Aygöl, Deneyap Atölyesi içerisinde yer alan Ahşap Maker, VR Simülasyon, CNC Tezgahları, Akıl Oyunları, 3d Ahşap Yakma, 3D Kalem, Robotik Kodlama atölyelerinin yer almakta olduğunu belirtti. Vali Aygöl, minik öğrencilerle birlikte Deneyap atölyesinde doyasıya zaman geçirdikten sonra yaptığı açıklamasında ise; "Bu tür projeler, gençlerimizin yenilikçi düşünme yeteneklerini güçlendiriyor. Bilim ve teknolojiye olan bu ilgi, ülkemizin geleceği için büyük bir potansiyel taşıyor. Teknoloji alanında gençlerimizin kendilerini geliştireceği, yeni deneyimler edineceği Deneyap Atölyesi öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK