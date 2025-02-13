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Bilecik Valisi Aygöl, Mandıra Tesisini Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Aygöl, Mandıra Tesisini Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesindeki mandıra üretim tesisini ziyaret ederek yerel kalkınmaya destek verecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aygöl, Bilecik'in tarım ve hayvancılık potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesine bağlı Düzağaç Köyü'nde faaliyet gösteren bir mandıra üretim tesisini ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu. Aygöl, "Bilecik'in tarım ve hayvancılık potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan mandıra üretim tesisi ziyaret sırasında Vali Aygöl'ün yanı sıra, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş eşlik etti. Yerel üreticilerle bir araya gelen Vali Aygöl, tesisin üretim kapasitesi ve faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gerçekleşen ziyarette, süt ve süt ürünleri üretim süreci incelenirken, yerel kalkınmanın desteklenmesi adına yapılan çalışmalar ele alındı. Vali Aygöl, kırsal kalkınmanın önemine vurgu yaparak, üreticilere verilen desteklerin devam edeceğini belirtti.

Şehrin her köşesinde yerel kalkınmayı teşvik etmeye devam ettiklerini ifade eden Aygöl, "Üreticilerimizin yanındayız, onların emeğini ve katkılarını önemsiyoruz. Bilecik'in tarım ve hayvancılık potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımız sürecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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