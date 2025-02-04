Bilecik Valisi Aygöl: Huzuru Bozmaya Çalışanlara Müsaade Etmeyeceğiz

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte gerçekleştirilen 'Operasyonlar, Asayiş ve Güvenlik' verileri kamuoyu ile paylaşırken, "Bilecik'te huzurumuzu bozmaya çalışanlara müsaade etmediğimiz gibi başka illerden gelerek huzurumuzu bozmaya çalışanlara da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bilecik Valiliğinde Vali Şefik Aygöl, gerçekleştirilen 'Asayiş ve Güvenlik' toplantısının ardından 2024 yılında 490 operasyon icra edildiğini, bu operasyonlar sonucunda 642 şüpheli gözaltına alındığı, 124 kişinin tutuklandığını söyledi. Aygöl, "Yaşanan olayların yüzde 20'si ilimiz dışından kaynaklıdır. Huzur şehri Bilecik'te huzurumuzu bozmaya çalışanlara müsaade etmediğimiz gibi başka illerden gelerek huzurumuzu bozmaya çalışanlara da müsaade etmeyeceğiz.2024 yılında meydana gelen olaylarda aydınlatma oranlarımız önceki yıla göre; Asayiş suçlarında yüzde 93'ten yüzde 99'a, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 74'ten yüzde 93'e, Hırsızlık suçlarında yüzde 54'ten yüzde 81'e çıkarılmıştır. İlimizde son 3 yıldır 'Kapkaç, Yankesicilik, Oto Hırsızlığı' olayları meydana gelmemiştir. Elimizdeki verilere göre, ilimizde bulunan okullar ve okul çevrelerinde üniversite dahil olmak üzere uyuşturucu kullanımı ve satışı ile ilgili herhangi bir olay yaşanmamıştır" dedi.

"Çocuklarımızın güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri her şeyden daha önemlidir"

Vali Aygöl, eğitim alanında okul güvenliği konusunda hassas olduğunu söyleyerek Aygöl, "2024-2025 eğitim öğretim yılı ara tatilinin bitmesiyle birlikte her daim önceliğimiz olan okul güvenliği konusu bizleri daha da hassas hale getirmiştir. Çocuklarımızın güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri her şeyden daha önemlidir. Bu yüzden okul güvenliğini tehdit edecek olan en ufak unsura karşı tavrımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Son iki ayda ilimizde emniyet ve jandarma güçlerimiz tarafından vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gerçekleştirilen operasyonlar ve uygulamalar sonucu elde edilen verileri kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

"Milletimizin huzurunun kaçmasına asla müsaade etmeyeceğiz"

Yapılan asayiş uygulamaları kapsamında açıklamasına devam eden Aygöl, "122 bin 693 şahıs kontrol edilmiş, 436 aranan şahıs yakalanmıştır. Bin 689 işyeri, 690 okul, 984 metruk bina, bin 297 park bahçe kontrol edilmiştir. Bin 876 olay meydana gelmiş, 764 şüpheli yakalanmış 62 şüpheli gözaltına alınmıştır; 36 hırsızlık dolandırıcılık olayı meydana gelmiştir. Kabahatler kanununa istinaden 22 şahsa idari yaptırım uygulanmıştır. Milletimizin huzurunun kaçmasına asla müsaade etmeyeceğiz, asayiş uygulamalarını ilimizin her noktasında yaygınlaştıracağız. Toplam 38 adet operasyon gerçekleştirilmiş, 56 şüpheli şahsa narkotik suçlardan yasal işlem yapılmış, 7 şüpheli şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. Yaşanan olayların büyük bir kısmı ilimiz dışından kaynaklıdır. Uyuşturucuyla mücadelemiz son zehir taciri de yakalanana kadar kararlı bir şekilde devam edecektir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi uyuşturucunun ismine dahi tahammülümüz yoktur. Son iki ayda 18 operasyon icra edilmiş olup; toplam 28 şüpheli yakalanmıştır. 4 yabancı uyruklu şahsa sınır dışı işlemleri uygulanmıştır. 19 yabancı uyruklu şahıs geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. 24 yabancı uyruklu şahsa toplamda 327 bin 711 TL idari para cezası kesilmiştir. Umut tacirlerine ülkemizde olduğu gibi Bilecik'te de geçit vermeyeceğiz" dedi.

"Şehrimizin her noktasında güvenlik tedbirlerimizi artırıyoruz"

Aygöl, il geneli ocak ayında gerçekleştirilen trafik kontrolleri kapsamında, "385 ayrı noktada 3 bin 461 adet trafik uygulaması icra edilmiştir. 51 bin 492 motorlu araç kontrol edilmiş, 11 bin 329 sürücüye toplamda 30 milyon 907 bin 525 TL idari para cezası uygulanmış, 505 araç trafikten men edilmiştir. 153 ehliyetsiz, 33 alkollü araç kullanan sürücü tespit edilmiş olup 7 bin 79 hız limitine uymayan sürücü tespit edilmiştir. Okul çevrelerinde sürücülerin daha dikkatli davranmaları, hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları, yaya kazalarının önlenmesi için 'Trafikte yaya önceliği' önemli. Ayrıca alışveriş siteleri, telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklar ile ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Özellikle hayatın olağan akışı dışında meydana gelen her türlü hadisede vatandaşlarımızın 112 acil çağrı merkezini aramalarını istiyoruz. Şehrimizin her noktasında güvenlik tedbirlerimizi artırıyoruz. En ufak bir olaya meydan vermemek adına huzur şehri Bilecik'te gece gündüz demeden ekiplerimiz yedi yirmi dört teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK