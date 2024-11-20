Bilecik Valisi Aygöl'den Öğretmenlere Anlamlı Mesajlar

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 'Öğretmen Akademileri' programının ilk dersinde öğretmenlere anlamlı mesajlar verdi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü düzenlenen 'Öğretmen Akademileri' programının ilk dersi valilik binasında gerçekleştirildi. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve öğretmenlerin toplumdaki kritik rolünün ele alındığı toplantıda öğretmenlere yönelik konuşan Vali Aygöl, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin eğitimin temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenlerin her öğrencinin potansiyelini ortaya çıkaran liderler ve özverili çalışmalarıyla donanımlı, değerli bireyler yetiştirerek topluma ışık tutuyorlar" dedi.

Öte yandan Bilecik'te eğitime vizyon kazandırma projesi olan 'Bilen' programının önemine değinen Vali Aygöl, bundan sonra da düzenlenmeye devam edecek farklı etkinlik ve programlarla eğitime nitelik kazandırılmasına devam edeceklerini kaydetti. - BİLECİK