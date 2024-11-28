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Bilecik Valisi Aygöl, 'Bağımsızlık Seferberliği' Kampanyasının Tanıtımına Katıldı

Bilecik Valisi Aygöl, 'Bağımsızlık Seferberliği' Kampanyasının Tanıtımına Katıldı
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın düzenlediği 'Bağımsızlık Seferberliği' kampanyasının tanıtım programına katıldı. Kampanya ile bağımlılıklara karşı geniş kitlelere ulaşılması hedefleniyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önderliğinde, 81 ilde başlatılan 'Bağımsızlık Seferberliği' kampanyasının tanıtım programına katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Bağımsızlık Seferberliği' kampanyasının tanıtım programına Bilecik Valisi Şefik Aygöl'de katıldı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Vali Aygöl, "81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan 'Bağımsızlık Seferberliği' kampanyası ile sahada daha geniş kitlelere ulaşılması hedefleniyor. Seferberliğin yol haritasının açıklandığı lansmanda, kurulan iş birlikleri, izlenecek stratejiler ve kampanyanın tüm detayları kamu ile paylaşıldı. Bağımlılıklara karşı mücadeleyi geniş kitlelere yaymayı hedefleyen bu seferberlik, toplumun her kesimini harekete geçirmeyi amaçlıyor" dedi.

Program sonrası Vali Aygöl, Bilecik ekibi ile bir araya gelerek sohbet etti ve toplu fotoğraf çektirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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