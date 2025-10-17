Haberler

Bilecik Üniversitesi Gençlik ve İnovasyon Kulübü'nden Yeni Etkinlik Müjdesi

Bilecik Üniversitesi Gençlik ve İnovasyon Kulübü'nden Yeni Etkinlik Müjdesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin Gençlik ve İnovasyon Kulübü, geçtiğimiz yıl başarılı bir festival düzenlemişti. Kulüp, bu yıl da 2500’ü aşkın üyesiyle büyük etkinlikler planlıyor. Kulüp Başkanı Emir Arslan Karlıdağ, sosyal yaşama katkıda bulunmayı ve yeni projelerle gençlerin sesini duyurmayı hedeflediklerini belirtti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin en aktif öğrenci kulüplerinden biri olan Gençlik ve İnovasyon Kulübü bu yıl da hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl Pelitözü Gölpark'ta yapılan Gençlik Festivali'ne binlerce kişi katılırken, Gençlik ve İnovasyon Kulübü adından söz ettirmişti. Binlerce kişiyi bir araya getiren festival, hem üniversite içinde hem de şehir genelinde büyük yankı uyandırmıştı.Başarılı etkinliklerin ardından kulüp, bu yıl da hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Emir Arslan Karlıdağ, yeni dönem hedefleriyle ilgili bir açıklama yaparak, "Bugün itibarıyla kulübümüzün güncel üye sayısı 2 bin 500'ü geçti. Bu sayı elimizdeki en büyük güç. Biz büyük bir aileyiz ve bu gücü, öğrencilerimizin becerileri ve enerjisini doğru projelere yönlendirmek için kullanıyoruz" dedi.

"Çok yakında büyük bir etkinliği duyuracağız"

Karlıdağ, kulübün yeni dönemde de fark oluşturacak projelere hazırlandığını belirterek, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Bilecik'te daha önce yapılmamış etkinlikleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Üniversitemizin sosyal yaşamına katkı sağlamak, gençlerin sesini duyurabileceği alanlar oluşturmak istiyoruz. Çok yakında büyük bir etkinliği duyuracağız ve hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Gençlik ve İnovasyon Kulübü, yalnızca etkinlikleriyle değil, aynı zamanda üniversite öğrencileri arasında dayanışmayı, üretkenliği ve yenilikçiliği artıran yapısıyla da dikkat çekiyor. Üniversite bünyesindeki en kalabalık topluluklardan biri olan kulüp, bu yıl da 'yenilik, enerji ve birliktelik' mottosuyla yoluna devam edecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
