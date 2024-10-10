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Bilecik Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Arasında

Bilecik Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Arasında
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TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin en zengin şehirleri arasında Bilecik de yer aldı. Kocaeli ilk sırayı alırken İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler de listede bulunmuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yapılan araştırmada Türkiye'nin en zengin şehirleri belli olurken, Bilecik listenin ilk 10'unda yer aldı.

TÜİK, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporunda birden fazla kriter göz önünde bulunduralar şehirler tek tek değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda İstanbul'da başkent Ankara'da Türkiye'nin en zengin ili olamadı. Yapılan araştırmada ilk sırayı Kocaeli alırken, bunları İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Bilecik, Kırklareli, Yalova, Antalya ve Bursa takip etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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