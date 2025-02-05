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Bilecik, Türkiye Motokros Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Bilecik, Türkiye Motokros Şampiyonası'na Hazırlanıyor
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Bilecik, Türkiye Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, pistteki altyapı düzenlemeleri ve teknik iyileştirmeleri yerinde inceledi. Şampiyonanın adrenalin dolu mücadelelere sahne olması bekleniyor.

Bilecik, Türkiye Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin en büyük motokros alanı olan 'Endurobil 365 Extrem Park Bilecik Motokros Alanı', şampiyona öncesinde yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, büyük organizasyon öncesinde pistte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan altyapı düzenlemeleri ve teknik iyileştirmelerle, yarışların hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz bir deneyim sunması hedefleniyor. Aygöl, "Adrenalin ve hız tutkunlarını bir araya getirecek olan Türkiye Motokros Şampiyonası, nefes kesen mücadelelere sahne olacak. Motokros severler, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yarışçılarla dolu dolu bir etkinlik için gün sayıyor" dedi.

Şampiyona ile ilgili detaylı bilgiler ve program akışının önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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