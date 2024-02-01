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Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü İşletmelerde Fiyat Etiketi Denetimlerini Sürdürüyor

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Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri lokanta, kafe, restoran gibi işletmelerde fiyat etiketi ve fiyat tarifesi denetimlerini sürdürüyor. İşletmelere yönetmelik hakkında bilgilendirme ve uyarılar da yapılıyor.

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri lokanta, kafe, restoran gibi işletmelerde fiyat etiketi ve fiyat tarifesi denetimlerini sürdürüyor.

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, tüm lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu işletmelere rutin olarak denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerin yanı sıra işletmelere 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yönetmelik ile ilgili bilgilendirme ve uyarılarda da bulunulmakta. Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2024 yılında tarife ve fiyat listelerinde yer alan her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 2 bin 172 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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