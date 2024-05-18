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Bilecik'ten Motokros Tutkunlarına Büyük Başarı

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Bilecik'i temsil eden motokros tutkunları son 1 ayda 7 kupanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı. Vali Şefik Aygöl, sporcuları tebrik ederek desteklerini dile getirdi.

Bilecik'i temsil eden motokros tutkunları son 1 ayda 7 kupanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Motokros sahalarında Bilecik'i temsil ederek dereceye giren sporcular Vali Şefik Aygöl ile bir araya geldi. Vali Aygöl, sporcuları tek tek tebrik ederek, "Destekleyince oluyor. Son 1 ayda 7 kupanın sahibi olduk. Bilecik'im en iyi şekilde motokros sahalarında temsil eden, büyük başarıya imza atan sporcularımızı tebrik ediyorum. Tekerinize taş değmesin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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