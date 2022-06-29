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Bilecik'ten Bartın'a yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'ten Bartın'a yardım eli

Bilecik İl Özel İdaresine bağlı ekipler sel felaketi yaşanan Bartın'a destek için gitti.

Bilecik İl Özel İdaresine bağlı ekipler sel felaketi yaşanan Bartın'a destek için gitti.

Bartın Irmağı'nın geçtiğimiz gün 8 metre yükselmesinin ardından 135 ev ve iş yerini su basarak, kent merkezinde köprüler ve yollar, sular içinde kalmıştı. Tüm Türkiye Bartın için seferber olurken, Bilecik İl Özel İdaresine bağlı ekipleri bölgeye gitti. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ekiplerin bölgeye vardığını söyleyerek, "Geçmiş Olsun Bartın. Sel felaketinin yaralarını birlikte sarıyoruz. Bilecik İl Özel İdaresi ekiplerimiz sel felaketinden etkilenen Bartın'a intikal ederek temizleme ve onarım çalışmalarına destek oluyor. Sahada özveriyle çalışan tüm personelimize kolaylıklar dileriz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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